مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة منشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة مشاجرة بالأسلحة البيضاء، اسفرت عن مقتل شابين بطعنات نافذة وتم نقل الجثتين الى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة عبد المنعم رياض استُخدمت فيها السكاكين والشوم

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية حيث تبين وجود جثمانين لشابين هما “أحمد إ.ح”، (20 عاماً)، من منطقة عبد المنعم رياض، لقي مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة بسكين، و“محمود ع.ع”، (32 عاماً)، من منشية عبد المنعم رياض، فارق الحياة إثر تعرضه لطعنة قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسد.

فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً مشدداً في محيط منطقة “منشية عبد المنعم رياض” للسيطرة على الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات بين أطراف المشاجرة، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .