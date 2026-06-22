ترتيب مجموعة السعودية بعد تعادل أوروجواي مع الرأس الأخضر في كأس العالم

واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة فصل جديد من قصته المميزة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق على منتخب أوروجواي، في المباراة التي جمعتهما فجر الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، ليؤكد قدرته على مجاراة كبار المنتخبات في أول مشاركة له بالبطولة.

كان منتخب الرأس الأخضر قد استهل مشواره في كأس العالم بتعادل سلبي أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يحقق إنجازًا جديدًا في الجولة الثانية، بعدما سجل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وخرج بنقطة ثمينة أمام منتخب أوروجواي، ليحافظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء ترتيب المجموعة الثامنة كالتالي:

إسبانيا في الصدارة برصيد أربع نقاط، تليها أوروجواي برصيد نقطتين، ثم الرأس الأخضر بنفس الرصيد، بينما تحتل السعودية المركز الرابع برصيد نقطة.