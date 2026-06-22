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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاصفة تهدد مواجهة فرنسا والعراق في كأس العالم

مباراة فريل والعراق
مباراة فريل والعراق

باتت مباراة فرنسا والعراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب الأحوال الجوية السيئة المتوقعة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وذكرت إذاعة RMC Sport الفرنسية أن عواصف رعدية قوية متوقعة فوق مدينة فيلادلفيا لعدة ساعات، ما يثير مخاوف جدية بشأن إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وتتابع اللجنة المنظمة والجهات المختصة تطورات الحالة الجوية عن كثب، في انتظار اتخاذ القرار المناسب بشأن المباراة، سواء بتأخير انطلاقها أو إيقافها مؤقتا أو إعادة جدولة موعدها إذا استدعت الظروف ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة، في مواجهة يسعى خلالها "الديوك" لحسم التأهل المبكر، بينما يتمسك المنتخب العراقي بآماله في المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور التالي.

فرنسا كأس العالم عواصف رعدية المباراة المنتخب الفرنسي الأحوال الجوية

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