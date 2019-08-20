شرفتونا .. محمد هنيدي يدعو أبطال العالم في كرة اليد لـ 3 أيام في الساحل.. فيديو

وجه الفنان محمد هنيدي، التهنئة والتحية لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد تحقيق لقب كأس العالم في مقدونيا.



وأضاف محمد هنيدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" ألف ألف مبروك.. شرفتونا".



وتابع محمد هنيدي:" شباب مصر فرحونا وشرفوا مصر، وشكرا على مجهودكم العظيم وهما دول شباب مصر".



ودعا محمد هنيدي منتخب مصر لحضور عرض مسرحية «3 أيام في الساحل»، قائلا:" دي حاجة بسيطة نقدمها للابطال، وهنعمل مشهد كرة يد على المسرح".