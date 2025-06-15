أجويرو يسخر من غياب رونالدو عن المونديال ويخطف الأضواء بعد لقاء إنتر ميامي والأهلي

خطف الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو الأنظار عقب مواجهة إنتر ميامي الأمريكي والنادي الأهلي، فجر الأحد، في افتتاح النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى.

المباراة شهدت الظهور الأول لليونيل ميسي قائد إنتر ميامي في البطولة، وسط حضور جماهيري كثيف في المدرجات، كان من بينه اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، المعروف بولائه المطلق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي.

وخلال اللقاء، دار حوار طريف بين سبيد وسيرجيو أجويرو، إذ طلب الأخير مساعدة النجم الأرجنتيني السابق لرؤية ميسي عن قرب، ليرد أجويرو بنبرة ساخرة: "أنت من أشد المعجبين بكريستيانو، أليس كذلك؟ أحترم ذلك، لا بأس، إنه لاعب جيد... لكنني أُفضل ليونيل ميسي بكل تأكيد".

ولم يتوقف أجويرو عند هذا الحد، بل واصل مزاحه قائلًا: "هل سيلعب رونالدو هنا الآن في كأس العالم للأندية أم لا؟ ربما سيضطر إلى مشاهدة البطولة عبر التلفاز!"، في إشارة واضحة إلى عدم تأهل النصر السعودي للنسخة الحالية من البطولة، مقابل مشاركة ميسي مع إنتر ميامي.

وتأتي تصريحات أجويرو في توقيت يحمل دلالات خاصة، إذ تعكس حدة المنافسة التاريخية بين رونالدو وميسي، والتي تتواصل أصداؤها حتى بعد اعتزال أحد طرفيها، في ظل غياب النجم البرتغالي عن البطولة العالمية التي يحظى غريمه الأبدي بشرف المشاركة فيها.

اللقطة المثيرة تفاعلت معها جماهير الكرة العالمية عبر منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في كلمات أجويرو مجرد مزاح طبيعي يعكس قربه من ميسي، ومن اعتبرها سخرية لاذعة في توقيت حساس، بالنظر لطموحات رونالدو الدائمة في ختام مسيرته بمشاركة مونديالية كبيرة.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يشارك للمرة الأولى في مونديال الأندية بفضل تتويجه بلقب كأس الدوريات، فيما افتتح مشواره بمواجهة الأهلي في لقاء شهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.