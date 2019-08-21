اشترتها بيضاء.. إسعاد يونس تكشف حقيقة ارتداء باروكة على الهواء

أكدت الفنانة إسعاد يونس، أنها عانت منذ ظهورها على الفضائيات من شائعة أنها ترتدي باروكة، منوهة أن شعرها حقيقي .



وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ والذي تستضيف في حلقة اليوم الفنانة سوسن بدر؛ أنها أثناء زيارتها لباريس دخلت كوافير وطلبت منه أن يضع لها باروكة باللون الأبيض، مؤكدة أن ملامحها فيها جعلتها استغنت عن الماكياج.



وأشادت بما فعلت سوسن بدر من الاستغناء عن شعرها الأسمر الطويل؛ والظهور بشكل مختلف بشعر أبيض مقصوص.



وتحدثت سوسن بدر؛ خلال الحوار عن مجمل أعمالها الفنية ومسليها الأخير ابو العروسة وكواليش 120 حلقة قدمتها.