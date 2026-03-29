رئيس نقل النواب يدعو المصريين للتكاتف ويحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات بشأن استكمال تطوير مترو الأنفاق.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن الظروف الحالية التى تشهدها المنطقة تتطلب التكاتف، قائلاً،: “مصر دولة محورية عبر التاريخ، وما تواجهه المنطقة من تحديات وأحداث يتطلب التكاتف على كل المستويات”.

وأضاف في كلمته باجتماع اللجنة، حبانا الله بقيادة سياسية واعية وحكيمة وجيش وطني وشرطة وطنية ونسيج وطني متماسك.



وأشار إلى أن البلاد تواجه العديد من الضغوط والفتن، الأمر الذي يتطلب منا التكاتف بقدر أكبر من اللازم، والحذر من الفتن المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر متعلق بالاجتماع، تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتاحة المبلغ الإضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من اتفاق قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء (13 قاطرة) للخط الثاني لمترو الأنفاق، والمُوقَّع في 8-12-2015.

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.