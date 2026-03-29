بالمستند..انهاء تكليف نواب رئيس مركز ومدينة ابوالنمرس بسبب التقصير في العمل

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنهاء تكليف واستبعاد نواب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بسبب تقيرهم في العمل وتدني مستوى الخدمات المكلفين بمتابعتها والإشراف عليها.

وشمل قرار محافظ الجيزة، إنهاء تكليف كلا من يوسف أحمد محمود أبو عميرة كنائب لرئيس مدينة أبو النمرس ونقله للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين.

وكذلك استبعاد محمد جمعة محمد مرسي وإنهاء تكليفه كنائب لرئيس مدينة ابو النمرس ونقله للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.

ويأتي ذلك القرار في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ الجيزة لرؤساء ونواب المراكز والمدن والأحياء للقيام بمهام أعمالهم على أكمل وجه وعدم التقصير فيها.