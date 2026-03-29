الأغذية العالمي: 45 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن النزاع الحالي يحمل تداعيات إنسانية مزدوجة، تبدأ بتأثيره الفوري على ملايين الأشخاص في الدول المتأثرة بشكل مباشر.

أوضحت خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من هذه الدول، مثل لبنان وسوريا، تعاني بالفعل من أزمات ممتدة وصراعات مزمنة، ولم تتعافَ بعد من تبعات الحروب والأزمات السياسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن التداعيات لا تقتصر على الدول المتأثرة مباشرة، بل تمتد عالميًا من خلال اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤدي إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي.

أكدت أن مئات الآلاف من الأشخاص في الدول المتأثرة بالتصعيد ينزلقون يوميًا إلى مستويات أعمق من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

لفتت إلى أنه وفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد يُدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الأزمة، بينما قد يرتفع عدد من يعانون من الجوع عالميًا إلى نحو 33 مليون شخص، خاصة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.

