"الأغذية العالمي": ندخل حقبة مظلمة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تواجه صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات الواسعة للأزمة الحالية، في ظل أولوية قصوى تتمثل في إنقاذ الأرواح داخل الدول المتأثرة بالنزاعات.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحديات تتفاقم بسبب نقص التمويل والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها النظام الإنساني العالمي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وفقرًا، ما يحد من قدرة المنظمات على الاستجابة الشاملة لتداعيات الأزمة.

وفيما يتعلق بسيناريوهات بديلة للممرات البحرية، أشارت عطيفة إلى أن برنامج الأغذية العالمي، بصفته منظمة إنسانية تعمل في الخطوط الأمامية، يتأثر بشكل مباشر بتعطل طرق الملاحة، مضيفة أن تصاعد التوترات في مضيق هرمز يفرض مخاطر أمنية مرتفعة على السفن، بما في ذلك الاستهداف المباشر والقيود التشغيلية، في حين يشهد باب المندب تحديات أخرى مثل ارتفاع تكاليف التأمين وتأخيرات الشحن وتحويل مسارات السفن.

وأكدت أن البرنامج رصد زيادة في تكاليف الشحن ونقل المواد الغذائية إلى الدول الأكثر احتياجًا بنحو 20%، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتأخير إيصال المساعدات الإنسانية في وقت حرج.

وعن توقعات التضخم، أوضحت عطيفة أنه من الصعب تقديم تقديرات دقيقة في الوقت الراهن، إلا أن المؤشرات تشير إلى دخول العالم مرحلة مظلمة تتسم بارتفاع أسعار الغذاء والتضخم، لافتة إلى أن أزمة الأسمدة ستنعكس سلبًا على القطاع الزراعي، ومن ثم على أسعار المواد الغذائية عالميًا.