بسبب خلافات الجيرة.. سيدتان تعترفان باختلاق رواية تهديدهما للفت الانتباه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص وسيدة على سيدتين بالضرب بمحافظة الشرقية، مع الزعم بقيام المشكو في حقهما بتهديد المجني عليهما لوجود صلة قرابة بينهما وبين أحد رجال الشرطة.

وبالفحص، تبين وجود خلافات سابقة بين طرف أول يضم ربتي منزل، وطرف ثانٍ مكوّن من عامل وزوجته، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وتم تحرير عدة محاضر متبادلة بينهم بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية.

كما تبين عدم صحة ادعاءات الطرف الأول بشأن تعرضهما للتهديد بسبب صلة قرابة الطرف الثاني بأحد رجال الشرطة، وبمواجهتهما أقرتا باختلاق تلك الادعاءات بهدف لفت الانتباه إلى شكواهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.