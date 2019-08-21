ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرعة علنية لتوزيع 82 شقة إسكان اجتماعي في رأس سدر (تفاصيل)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:52 م
إجراء القرعة العلنية
إجراء القرعة العلنية لعدد 82 وحدة سكنية بمدينة راس سدر
ايمن محمد
أجرت الوحدة المحلية لمدينة راس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإلكترونية لعدد 82 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الزهور في شرق المدينة.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن القرعة جرت بقاعة المجلس المحلي بمجلس مدينة رأس سدر بحضور جميع المستحقين.

وأوضح أنه قد جري الإعلان عن أسماء المستحقين من قبل ولكن هذه القرعة لتحديد رقم العمارة ورقم الوحدة السكنية تمهيدا لتسليمها للمستحقين عقب إنهاء جميع الإجراءات.

وأكد أن الوحدة المحلية حريصة علي إجراء القرعة أول بأول لجميع المواطنين المستحقين الذين ترد أسماؤهم بموافقة من قبل جهاز تنمية سيناء.
قرعة علنية لتوزيع 82 شقة إسكان اجتماعي في رأس سدر (تفاصيل)
قرعة علنية لتوزيع 82 شقة إسكان اجتماعي في رأس سدر (تفاصيل)
قرعة علنية لتوزيع 82 شقة إسكان اجتماعي في رأس سدر (تفاصيل)

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من حباظة لـ معاق الشرقية.. كيف أظهر ذوو الاحتياجات الخاصة وحشية المصريين في التعامل معهم

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

اجتماع طارئ للأعلى للإعلام لاختيار خليفة الأمين العام المقبوض عليه

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

تنسيق الثانوية العامة 2019 .. تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة

متجردًا من مشاعر الإنسانية.. أب يحاول إلقاء ابنته الرضيعة من النافذة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله