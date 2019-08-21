قرعة علنية لتوزيع 82 شقة إسكان اجتماعي في رأس سدر (تفاصيل)

أجرت الوحدة المحلية لمدينة راس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإلكترونية لعدد 82 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الزهور في شرق المدينة.





وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن القرعة جرت بقاعة المجلس المحلي بمجلس مدينة رأس سدر بحضور جميع المستحقين.





وأوضح أنه قد جري الإعلان عن أسماء المستحقين من قبل ولكن هذه القرعة لتحديد رقم العمارة ورقم الوحدة السكنية تمهيدا لتسليمها للمستحقين عقب إنهاء جميع الإجراءات.



