طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة

متى يتم فطام الطفل ليلاً ؟



طرق فطام الطفل ليلاً :





الوقت الصحيح لـ فطام الطفل عن اللهاية :



إذا كنتي عودتي طفلك الرضيع على استخدام اللهاية معظم الوقت، فستجدين صعوبة في طرف فطام الطفل عن اللهاية، فمثلها مثل الرضاعة تحتاج وقت طويل حتى ينساها الطفل ويعتاد على الحياة دونها، أما الوقت الصحيح لـ فطام الطفل عن اللهاية يبدأ من 6 أشهر وحتى سنة، فهذه الفترة يكون الطفل قد كبر إلى حد ما وبدأ في التركيز و الاستيعاب، ويمكن تدريبه على ترك اللهاية فلم يعد لها فائدة بالنسبة لها بعد 6 أشهر.



طرق فطام الطفل عن اللهاية :



هناك عدة طرق قد تساعدك على فطام الطفل عن اللهاية بخطوات سهلة وبسيطة مع الصبر حتى تحققي هدفك مع طفلك الرضيع :

1- قطع اللهاية إفسادها، وهي حيلة ذكية لإلهاء الطفل عنها، وذلك عن طريق قطع جزء من اللهاية يلاحظه الطفل في كل مرة يستخدمها فيها ولا يعرف وضعها بالكامل داخل فمه، ومع مرور الوقت سيمل منها الطفل ولم يعد يستخدمها.



2- حاولي تقليل معدل استخدام طفلك لـ اللهاية، مثل حددي أوقات معينة لاستخدامها مثل أثناء النوم فقط دون استخدامها تمامًا وهو مستيقظًا نهارًا.



3- إذا كنتي تستخدمين اللهاية لطفلك ليلًا فقط، فيمكنك أيضًا منعها عنه تدريجيًا، مثل استخدامها مرة كل يومين، حتى يغفلها تمامًا ويستطيع النوم دونها.



4- لا تساومي طفلك على اللهاية مقابل تناول الطعام أو اللعب أو أي شيء أخر، ومن الأفضل إخفائها تمامًا عنه حتى ينساها ويفقد شغفه بها.



5- استبدلي اللهاية بأي لعبة أو أي شيء يحبه طفلك ويجذب انتباهه كالألعاب الملونة، وذلك وقت بكائه وحاجته لـ اللهاية .



ثالثًا فطام الطفل عن الحفاضة : إذا كنتي عودتي طفلك الرضيع على استخدام اللهاية معظم الوقت، فستجدين صعوبة في طرف فطام الطفل عن اللهاية، فمثلها مثل الرضاعة تحتاج وقت طويل حتى ينساها الطفل ويعتاد على الحياة دونها، أما الوقت الصحيح لـ فطام الطفل عن اللهاية يبدأ من 6 أشهر وحتى سنة، فهذه الفترة يكون الطفل قد كبر إلى حد ما وبدأ في التركيز و الاستيعاب، ويمكن تدريبه على ترك اللهاية فلم يعد لها فائدة بالنسبة لها بعد 6 أشهر.هناك عدة طرق قد تساعدك على فطام الطفل عن اللهاية بخطوات سهلة وبسيطة مع الصبر حتى تحققي هدفك مع طفلك الرضيع :1- قطع اللهاية إفسادها، وهي حيلة ذكية لإلهاء الطفل عنها، وذلك عن طريق قطع جزء من اللهاية يلاحظه الطفل في كل مرة يستخدمها فيها ولا يعرف وضعها بالكامل داخل فمه، ومع مرور الوقت سيمل منها الطفل ولم يعد يستخدمها.2- حاولي تقليل معدل استخدام طفلك لـ اللهاية، مثل حددي أوقات معينة لاستخدامها مثل أثناء النوم فقط دون استخدامها تمامًا وهو مستيقظًا نهارًا.3- إذا كنتي تستخدمين اللهاية لطفلك ليلًا فقط، فيمكنك أيضًا منعها عنه تدريجيًا، مثل استخدامها مرة كل يومين، حتى يغفلها تمامًا ويستطيع النوم دونها.4- لا تساومي طفلك على اللهاية مقابل تناول الطعام أو اللعب أو أي شيء أخر، ومن الأفضل إخفائها تمامًا عنه حتى ينساها ويفقد شغفه بها.5- استبدلي اللهاية بأي لعبة أو أي شيء يحبه طفلك ويجذب انتباهه كالألعاب الملونة، وذلك وقت بكائه وحاجته لـ اللهاية .



متى يتم فطام الطفل عن الحفاضة ؟

تعتبر الحفاضات جزءًا لا يتجزأ من حياة الطفل وهي مريحة للغاية في أول عامين، لكن يجب أن تبدأ الأم في تدريب الطفل على ترك الحفاضة واستخدام المرحاض بشكل طبيعي مثل الكبار بمجرد بلوغه 18 شهر، أو ما يقارب عامين حتى يكون مدركًا لما يفعله ويستطيع التعبير عن رغبته في طلب الحمام، وهنا تكون عملية فطام الطفل عن الحفاضة أسهل بالنسبة للأم.



طرق فطام الطفل عن الحفاضة :



1- أولًا عليك شراء مقعد صغير مناسب لطفلك وهو يوضع فوق المرحاض العادي، لأن الأطفال يكون لديهم خوف من السقوط بداخل المرحاض



2- استعيني ببعض الألعاب بداخل الحمام لتجذبي طفلك إلى استخدام المرحاض واللعب في وقت واحد.



3- عودي طفلك على إخبارك بمجرد رغبته في التبول، حتى يتعلم التعبير عما يشعر سريعًا.



4- اسألي طفلك كل ساعة عما إذا كان يرغب في الذهاب للمرحاض حتى يعتاد على الأمر ويعبر عن ذلك من تلقاء نفسه.



5- يمكنك تعليم طفلك بعض الكلمات التي لها علاقة بالمرحاض حتى يستطيع التعبير عنها بسهولة دون أن ينسى.



6- دعي طفلك يحاول الجلوس بمفرده على المرحاض الصغير حتى يعتاد على الأمر مع مرور الوقت.



7- بعد كل وجبة، ادخلي طفلك المرحاض وأجلسيه عليه حتى لو لم يكن يرغب، حتى يرتبط الأمر في ذهنه.



8- إذا لم يتبول طفلك بعد جلوسه على المرحاض بـ 5 دقائق، فلا تتركيه يجلس أكثر من ذلك حتى لا يعتبر الأمر بمثابة عقاب



9- توقفي عن استخدام الحفاضة إلا في وقت النوم أو الخروج ، أما بقية اليوم في المنزل فاتركيه بملابسه العادية حتى يعتاد على استخدام المرحاض.



10- في البداية لا تتركي طفلك وحده بالحمام، اجلسي معه لمدة دقائق، ومع الوقت اتركيه وحده وحدثيه من الخارج.



طرق فطام الطفل الرضيع من الأمور التي تشغل بال الأمهات خاصة اللاتي ينجبن لأول مرة وليس لديهن خبرة بالأمر، فبمجرد أن يكمل الطفل عاما ونصف أو عامين، تبدأ الأم في البحث عن طرق فطام الطفل، تسأل المقربين لها أو صديقاتها، أو تسأل طبيبها الخاص أو تلجأ لمواقع الأنترنت لتبحث عن طرف فطام الطفل ليلا، فعادة ما يفيق الرضيع عدة مرات في الليل لترضعه أمه ثم يعاود النوم مرة أخرى، لكن مع مرور الأيام واقتراب إتمامه العام الثاني، يجب أن تتم عملية فطام الطفل حتى يعتاد على الطعام الطبيعي بعيدًا عن الرضاعة.ولا تقتصر طرق فطام الطفل عن الرضاعة الطبيعية فقط، بل أيضا فطام الطفل عن اللهاية التي تمنحها له الأم لإلهائه منذ ولادته وحتى عام ونصف، كذلك فطام الطفل عن الحفاضة وتدريب الطفل على استخدام المرحاض.فطام الطفل ليلا من الأمور الصعبة التي تحتاج وقت طويل كي يعتاد الطفل النوم دون رضاعة، وتحديدًا يجب أن تبدأ الأم في تدريب رضيعها على ذلك بعد عام ونصف، وتبدأ الأمر تدريجيًا بتدريبه أولًا على الفطام نهارًا واقتصار الرضاعة على وقت معين، ومع الوقت يتم توقف فكرة الرضاعة ليلا بشكل نهائي من خلال تعلم طرق فطام الطفل ليلا، لكن هناك رأي أخر تتبعه بعض الأمهات وهو فطام الطفل بشكل مفاجئ دون أي تدريب أو تمهيد، وهي طريقة تحتاج مزيد من الصبر مع الطفل بسبب عدم تقبله الأمر في البداية لكنه في النهاية سيعتاد.1- ابدأي في تقليل الوقت الذي يستغرقه طفلك في الرضاعة، ومع الوقت يعتاد على وقت قليل للحصول على رغبته في الرضاعة.2- قللي عدد الرضعات الطبيعية على مدار اليوم تدريجيًا، واحرصي على تقديم أطعمة صحية مناسبة لسن طفلك، كي يعتمد عليها بشكل أكبر من الرضاعة الطبيعية، ومن ثم تصبح مهمة فطام الطفل سهلة.3- ارفضي طلب طفلك بالرضاعة في عدة أوقات كي يعتاد على عدم حصوله على الرضاعة وقتما يريد، وابدأي في تدريبه على الرضاعة بعدد معين وفي وقت معين فقط وليس طيلة اليوم، وخاصة ليلًا.4- الهي طفلك عن الرضاعة ليلاً بلعبة، أو مشاهدة فيديو، أو الاستماع لأغنية كي تلهيه عن فكرة الرضاعة.5- قبل موعد نوم طفلك، جهزي له وجبة صحية تشبعه لساعات النوم، وتعتمد على عناصر غذائية مختلفة مثل الألياف والنشويات، حتى لا يطلب الرضاعة.6- اجعلى فترة بين كل رضعة أخرى في المساء، تصل إلى 4 أو 5 ساعات، وحتى لو طلب طفلك الرضاعة ارفضي.7- استبدلي الرضاعة بالماء، فإذا استيقظ طفلك ليلًا يطلب الرضاعة، امنحيه الماء من خلال كوب صغير بدلًا من الببرونة.8- بعد أن يكمل طفلك عام ونصف أو عامين وتبدأين في طرق فطام الطفل، فهو وقت مناسب للحديث معه ومحاولة شرح الأمر بشكل بسيط حتى يكون بين الأم والطفل اتفاق على عدم الرضاعة في كل الأوقات وذلك تدريجيًا وحتى فطام الطفل نهائيًا.9- لا تجعلي طفلك ينام معك بنفس الغرفة بمجرد أن يكمل عام ونصف، لأنه سيكون اعتاد على النوم بجانب أمه وكلما بكى ليلًا تقوم بإرضاعه، لذا فيجب تدريبه على الانفصال في النوم وينام في غرفة منفصلة قريبة من الأم.10- يمكنك استبدال الرضاعة وحليب الأم بمشروبات دافئة ليلًا تساعد الطفل على النوم لفترة طويلة مثل الينسون ، النعناع، و الكراوية.