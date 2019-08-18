طرق فطام الطفل عن اللهاية.. 6 حيل لترك التيتينة

الوقت الصحيح لـ فطام الطفل عن اللهاية :



طرق فطام الطفل عن اللهاية :



أضرار استخدام طفلك لـ اللهاية :



متى يتم فطام الطفل عن الرضاعة الطبيعية؟



فطام الطفل ليلا من الأمور الصعبة التي تحتاج وقت طويل كي يعتاد الطفل النوم دون رضاعة، وتحديدًا يجب أن تبدأ الأم في تدريب رضيعها على ذلك بعد عام ونصف، وتبدأ الأمر تدريجيًا بتدريبه أولًا على الفطام نهارًا واقتصار الرضاعة على وقت معين، ومع الوقت يتم توقف فكرة الرضاعة ليلا بشكل نهائي من خلال تعلم طرق فطام الطفل ليلا، لكن هناك رأي أخر تتبعه بعض الأمهات وهو فطام الطفل بشكل مفاجئ دون أي تدريب أو تمهيد، وهي طريقة تحتاج مزيد من الصبر مع الطفل بسبب عدم تقبله الأمر في البداية لكنه في النهاية سيعتاد.

طرق فطام الطفل عن اللهاية من الوسائل التي تبحث عنها كل أم كي توقف طفلها في سن معين عن استخدام اللهاية، لكن بعض الأمهات لا يلجأن لاستخدام اللهاية على الإطلاق منذ ولادة الطفل وهو أمر جيد فعلى الرغم من الهدف منها وهو إلهاء الطفل إلا أن العديد من الأطباء حذروا من استخدامها ونصحوا بمحاولة تدريب الطفل على تركها وفطام الطفل عن اللهاية.إذا كنتي عودتي طفلك الرضيع على استخدام اللهاية معظم الوقت، فستجدين صعوبة في طرف فطام الطفل عن اللهاية، فمثلها مثل الرضاعة تحتاج وقت طويل حتى ينساها الطفل ويعتاد على الحياة دونها، أما الوقت الصحيح لـ فطام الطفل عن اللهاية يبدأ من 6 أشهر وحتى سنة، فهذه الفترة يكون الطفل قد كبر إلى حد ما وبدأ في التركيز و الاستيعاب، ويمكن تدريبه على ترك اللهاية فلم يعد لها فائدة بالنسبة لها بعد 6 أشهر.هناك عدة طرق قد تساعدك على فطام الطفل عن اللهاية بخطوات سهلة وبسيطة مع الصبر حتى تحققي هدفك مع طفلك الرضيع :1- قطع اللهاية إفسادها، وهي حيلة ذكية لإلهاء الطفل عنها، وذلك عن طريق قطع جزء من اللهاية يلاحظه الطفل في كل مرة يستخدمها فيها ولا يعرف وضعها بالكامل داخل فمه، ومع مرور الوقت سيمل منها الطفل ولم يعد يستخدمها.2- حاولي تقليل معدل استخدام طفلك لـ اللهاية، مثل حددي أوقات معينة لاستخدامها مثل أثناء النوم فقط دون استخدامها تمامًا وهو مستيقظًا نهارًا.3- إذا كنتي تستخدمين اللهاية لطفلك ليلًا فقط، فيمكنك أيضًا منعها عنه تدريجيًا، مثل استخدامها مرة كل يومين، حتى يغفلها تمامًا ويستطيع النوم دونها.4- لا تساومي طفلك على اللهاية مقابل تناول الطعام أو اللعب أو أي شيء أخر، ومن الأفضل إخفائها تمامًا عنه حتى ينساها ويفقد شغفه بها.5- استبدلي اللهاية بأي لعبة أو أي شيء يحبه طفلك ويجذب انتباهه كالألعاب الملونة، وذلك وقت بكائه وحاجته لـ اللهاية .1- تسبب مشاكل الأذن:وفقا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الأذن المتعددة أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمونها.2- تسبب مشاكل بالأسنان :فقد يتسبب الاستخدام المفرط لـ لهاية الأطفال في مشاكل بالأسنان، فقد تميل الأسنان الأمامية او السفلية لطفلك نتيجة الضغط بالأسنان على اللهاية.3- تؤثر على نطق الطفل :في الشهور الأولى من عمر الطفل، يحاول أن يردد أي صوت أو كلمات حتى عامه الثاني، لكن الاستخدام المفرط لـ اللهاية قد يكون له تأثير سلبي على نطق الطفل.