طرق فطام الطفل ليلاً.. 10 نصائح لتأهيل الرضيع

طرق فطام الطفل الرضيع من الأمور التي تشغل بال الأمهات خاصة اللاتي ينجبن لأول مرة وليس لديهن خبرة بالأمر، فبمجرد أن يكمل الطفل عام ونصف أو عامين، تبدأ الأم في البحث عن طرق فطام الطفل، تسأل المقربين لها أو صديقاتها، أو تسأل طبيبها الخاص أو تلجأ لمواقع الأنترنت لتبحث عن طرف فطام الطفل ليلا، فعادة ما يفيق الرضيع عدة مرات في الليل لترضعه أمه ثم يعاود النوم مرة أخرى، لكن مع مرور الأيام واقتراب إتمامه العام الثاني، يجب أن تتم عملية فطام الطفل حتى يعتاد على الطعام الطبيعي بعيدًا عن الرضاعة.





متى يتم فطام الطفل ليلاً ؟





فطام الطفل ليلا من الأمور الصعبة التي تحتاج وقت طويل كي يعتاد الطفل النوم دون رضاعة، وتحديدًا يجب أن تبدأ الأم في تدريب رضيعها على ذلك بعد عام ونصف، وتبدأ الأمر تدريجيًا بتدريبه أولًا على الفطام نهارًا واقتصار الرضاعة على وقت معين، ومع الوقت يتم توقف فكرة الرضاعة ليلا بشكل نهائي من خلال تعلم طرق فطام الطفل ليلا، لكن هناك رأي أخر تتبعه بعض الأمهات وهو فطام الطفل بشكل مفاجئ دون أي تدريب أو تمهيد، وهي طريقة تحتاج مزيد من الصبر مع الطفل بسبب عدم تقبله الأمر في البداية لكنه في النهاية سيعتاد.





طرق فطام الطفل ليلاً :





1- ابدأي في تقليل الوقت الذي يستغرقه طفلك في الرضاعة، ومع الوقت يعتاد على وقت قليل للحصول على رغبته في الرضاعة.





2- قللي عدد الرضعات الطبيعية على مدار اليوم تدريجيًا، واحرصي على تقديم أطعمة صحية مناسبة لسن طفلك، كي يعتمد عليها بشكل أكبر من الرضاعة الطبيعية، ومن ثم تصبح مهمة فطام الطفل سهلة.





3- ارفضي طلب طفلك بالرضاعة في عدة أوقات كي يعتاد على عدم حصوله على الرضاعة وقتما يريد، وابدأي في تدريبه على الرضاعة بعدد معين وفي وقت معين فقط وليس طيلة اليوم، وخاصة ليلًا.





4- الهي طفلك عن الرضاعة ليلاً بلعبة، أو مشاهدة فيديو، أو الاستماع لأغنية كي تلهيه عن فكرة الرضاعة.





5- قبل موعد نوم طفلك، جهزي له وجبة صحية تشبعه لساعات النوم، وتعتمد على عناصر غذائية مختلفة مثل الألياف والنشويات، حتى لا يطلب الرضاعة.





6- اجعلى فترة بين كل رضعة أخرى في المساء، تصل إلى 4 أو 5 ساعات، وحتى لو طلب طفلك الرضاعة ارفضي.





7- استبدلي الرضاعة بالماء، فإذا استيقظ طفلك ليلًا يطلب الرضاعة، امنحيه الماء من خلال كوب صغير بدلًا من الببرونة.





8- بعد أن يكمل طفلك عام ونصف أو عامين وتبدأين في طرق فطام الطفل، فهو وقت مناسب للحديث معه ومحاولة شرح الأمر بشكل بسيط حتى يكون بين الأم والطفل اتفاق على عدم الرضاعة في كل الأوقات وذلك تدريجيًا وحتى فطام الطفل نهائيًا.





9- لا تجعلي طفلك ينام معك بنفس الغرفة بمجرد أن يكمل عام ونصف، لأنه سيكون اعتاد على النوم بجانب أمه وكلما بكى ليلًا تقوم بإرضاعه، لذا فيجب تدريبه على الانفصال في النوم وينام في غرفة منفصلة قريبة من الأم.





10- يمكنك استبدال الرضاعة وحليب الأم بمشروبات دافئة ليلًا تساعد الطفل على النوم لفترة طويلة مثل الينسون ، النعناع، و الكراوية.



