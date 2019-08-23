حرائق غابات الامازون.. كيف تعمد البشر إشعالها وحقيقة تأثر 20% من أوكسجين الأرض.. تقرير

تنشب وتندلع آلاف الحرائق في غابات الأمازون في البرازيل، لذا تبعث كمية غير طبيعية وكبيرة جدا من الكربون وتضخ غيومًا من الدخان للغلاف الجوي.



هل حرائق غابات الامازون تحدث للمرة الأولي أم تتكرر كل عام؟



تتكرر تلك حرائق غابات الامازون كل عام تقريبا، إلا ان بعض المناطق خلال هذا العام شهدت نسبة أعلي بكثير من المعتاد. فعلي سبيل المثال، ولاية أمازوناس البرازيلية هي المنطقة الأكثر تضررًا، حيث كانت الحرائق بها أعلى بنسبة 700 ٪ من المتوسط التي تعتاد عليه في مثل هذا التوقيت من كل عام على مدى السنوات الـ 15 الماضية. وفي ولايات أخرى، بلغت كمية الرماد المتطاير أعلى مستوى لها منذ عام 2010.



ما أسباب حرائق غابات الامازون ؟



معظم حرائق غابات الامازون متعمدة ومن صنع الإنسان، فإما أن يقوم أصحاب الأراضي الزراعية بحرق قش ما بعد موسم الحصاد، أو يقوم المزارعون بإزالة الغابات لتوسيع رقعة أراضيهم الزراعية، كما يتعمد التجار غير الشرعيين تلك الأشجار حتى يتمكنون من رفع قيمة الأراضي التي يستولون عليها، في عملية تجريف واضحة للغابات.



هل تندلع الحرائق في غابات الامازون بأكملها؟ هل الصور المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الأخبار حقيقية؟



لا..يقول خبراء مراقبة الأقمار الصناعية إن صور غابات الامازون المحترقة بأكملها مبالغ فيها بشكل كبير. انتشرت عدد من الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، مع قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمغلوطة.



هل يجب أن نقلق بشأن الأكسجين؟



لا.. فنشرت بعض التقارير الصحفية أن غابات الأمازون تنتج 20٪ من الأكسجين في العالم، ولا أحد يعلم مصدر هذه الأرقام المغلوطة، حيث ان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 6٪، وفقًا لعلماء المناخ مثل مايكل مان وجوناثان فولي. حتى لو كان الرقم صحيحا ودقيقا، فإن المحاصيل الزراعية التي تزرع في منطقة غابات الامازون التي تم تطهيرها ستنتج أكسجين. لذلك على الرغم من أن حرق الغابات المطيرة يثير القلق لعدة أسباب، فلا داعي للقلق بشأن نقص الأكسجين.



لماذ يجب أن نقلق من حرائق غابات الامازون ؟



تتسبب حرائق غابات الامازون في تدمير أهم موطن للتنوع البيولوجي. كما ان وجود تلك الغابات بهذه المساحات يعمل على تقليل نسبة ثاني أكيد الكربون.



ما الكمية الحقيقية للخسائر؟



في يوليو، ارتفعت عملية إزالة غابات الامازون إلى مستوى لم يشهده العالم منذ أكثر من عقد. وفقًا لبيانات القمر الصناعي الأولية الصادرة عن وكالة الفضاء البرازيلية، يتم إزالة أشجار بمساحة خمس ملاعب كرة قدم كل دقيقة. خلال الشهر المنصرم، تم إزالة 2254 كيلومترا مربعا، بزيادة قدرها 278٪ عن نفس الشهر من العام الماضي. يقول العلماء إن هذا العام قد يكون الأول منذ 10 سنوات حيث يتم فقدان 10000 كيلومتر مربع من غابات الأمازون.



ما دور الرئيس البرازيلي في هذه الكارثة؟



زاد الرئيس البرازيلي من سوء الوضع من خلال إضعاف وكالة البيئة، ومهاجمة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ على البيئة، كما ان الرئيس البرازيلي شجع لى فتح منطقة غابات الأمازون أمام التعدين والزراعة وقطع الأشجار. رفض الزعيم اليميني المتطرف بيانات الأقمار الصناعية بشأن إزالة الغابات وأقال رئيس وكالة الفضاء.



هل يوجد شريك آخر في الجريمة؟



بالطبع ليس الأمر خطأ الرئيس البرازيلي فقط، فهناك لوبي زراعي قوي في البرازيل وقد أدى إلى تآكل نظام الحماية الذي كان ناجحًا للغاية من 2005-2014. تصاعدت إزالة الغابات في السنوات الخمس الماضية في ظل الرئيسين السابقين ديلما روسيف وميشيل تيمر. تسارع المعدل بسرعة في الأشهر الثمانية الأولى من حكم بولسونارو.



ماذا يقدم العالم الخارجي لحل تلك المشكلة؟



أعرب الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من قادة العالم والمشاهير عن قلقهم. سيكون الأمازون على قمة جدول أعمال زعماء مجموعة السبع في قمة فرنسا فيوم السبت. من المحتمل أن يصدروا بيانًا قويًا يدين الزيادة الأخيرة في إزالة الغابات ويحثون البرازيل على استعادة حماية الأمازون التي جعلت البلاد في السابق رائدة في مجال البيئة.



هل تلك الإجراءات كافية؟



لا.. يجب أن تكون الأولوية هي بناء حاجز وخفض الانبعاثات، سيتطلب ذلك دعمًا ماليًا هائل. ولكي يكون ذلك فعالًا، ستحتاج الحكومات أيضًا إلى مواءمة سياساتها البيئية والتجارية. تنفق دول مثل المملكة المتحدة حاليًا مبالغ صغيرة للحفاظ على البيئة، ثم تروج لمليارات الدولارات من التجارة في لحوم البقر وفول الصويا والأخشاب والمعادن وغيرها من المنتجات التي تقوض جهود حماية أمازون. يجب على السياسيين أيضًا الاستماع أكثر إلى أصوات الأشخاص الذين يعيشون في الغابة، مثل مجموعات السكان الأصليين والمجتمعات النهرية.



كيف يساعد الأفراد في حماية غابات الأمازون؟



انضم إلى حزب أو مجموعة تعمل على حماية غابات الامازون، بالإضافة الي حث ممثليكم المنتخبين على وقف الصفقات التجارية مع البلدان التي تدمر غاباتها وتقديم المزيد من الدعم للبلدان التي توسع الغطاء الشجري بها. تبرعوا للمنظمات التي تدعم الغابات وسكان الغابات والتنوع البيولوجي. وكمستهلكين، فكر مرتين قبل شراء لحوم البقر البرازيلية أو غيرها من المنتجات ما لم تكن معتمدة من قبل مجموعات مثل Rainforest Alliance.