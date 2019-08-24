استرداد 11 ألف م2 أراض أملاك الدولة في حملة مكبرة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من استرداد 11 ألف م2 أراض أملاك الدولة و8 أفدنة بحى الهرم ومركز ومدينة البدرشين، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.



وقال محافظ الجيزة إن الأراضى التى تم استردادها تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات عليها على مدار أسبوع، حيث تم تنفيذ 80 قرار إزالة للتعديات التى تنوعت بين مبانٍ وزراعات غير مثمرة.



وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لن تتهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة، وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على جميع المخالفات مهما بلغ حجمها.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدى عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضى موضح بها أن الأرض هى أملاك دولة وتحذر من التعامل أو التعدى عليها.



فى الإطار نفسه، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة فى تحرير عقود لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى، والذين تقدموا مسبقا بطلبات لتقنين الأراضي وسددوا رسوم الفحص والمعاينة وانطباق الاشتراطات الواردة بالقانون عليهم.