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تعليم

رابط نتيجة الدور الثاني لـ الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:37 م
نتيجة الشهادتين الابتدائية
نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
محمد شحتة
ينشر "صدى البلد" رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني:

http://www.azhar.eg/results2.html?fbclid=IwAR06AIrjm0SXF5Ye90CUZKLIRILlZTaKGwcOuEMEIILtOv_ZyFW7WlDpPlc

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم، السبت، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018 /2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العام الماضي 85.29% وبلغت هذا العام 92.54%.

وأكد أن ذلك يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.

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