الجيش اللبناني: أضرار مادية نتيجة سقوط طائرتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية

أكدت قيادة الجيش اللبناني أن الأضرار الناجمة عن سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين من دون طيار، فجر اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية، اقتصرت على الجوانب المادية فقط.





وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم الأحد - أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين، خرقتا الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض بحي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم.. موضحة أن الطائرة الأولى سقطت أرضا، في حين انفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.





وأضافت أن قوة من الجيش عملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، مع تكليف الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث بإشراف القضاء العسكري.





وتعد منطقة ضاحية بيروت الجنوبية المعقل الرئيسي لحزب الله وبمثابة "منطقة نفوذه" الأساسية في لبنان.



