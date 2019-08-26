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فن

290 جنيها.. بيع 5 تذاكر فقط لـ فيلم كازابلانكا خلال عرضه أمس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:09 م
فيلم كازابلانكا
فيلم كازابلانكا
أحمد إبراهيم
حقق فيلم كازابلانكا أمس، الأحد، إيرادات ضعيفة وصلت إلى 290 جنيهًا فقط وهو ما يتجاوز 5 تذاكر فقط، صرح بذلك الموزع محمود الدفراوى.

فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش". 

أحداث فيلم كازابلانكا تدور في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية. 

ويشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.

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