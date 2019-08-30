رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم .



وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ.