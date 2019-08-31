الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

أعلن الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "فيس بوك"، تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا جديدا للنادى الأهلى الجديد خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر من دور الستة عشر بالخسارة من بيراميدز فى الثامن عشر من أغسطس الماضى.



ورد المدرب السويسرى رينيه فايلر، مدرب أندرلخت البلجيكى السابق، على سؤال حول تدريبه للأهلى بقوله: "سنتعرف عليكم قريبا فى المؤتمر الصحفى".



والتقى وفد الأهلى بـ رينيه فايلر بإيطاليا حيث كان المدير الفنى الجديد للأهلى يقضى إجازته هناك.



كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا، وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو، والأخير تحديدا سنذكره مرة أخرى، واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.



ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري في 2005 قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف ومنه إلى فريق الشباب تحت 16 عاما.



بداية فايلر التدريبية بدأت مع فريق أرارو عام 2011 حينما تسلمه في الدرجة الثانية وقاده للصعود للدوري السويسري واستمر حتى عام 2015 معه، قبل أن يرحل لتدريب نورنبرج في الدرجة الثانية بألمانيا، ووصل إلى ملحق التصفيات لكنه فشل في التأهل إلى الدوري الألماني بعد الخسارة أمام إينتراخت فرانكفورت.



وفي عام 2016 تولى المدرب السويسري تدريب أندرلخت وحصد لقب الدوري معه وقاده لربع نهائي الدوري الأوروبي قبل توديع البطولة أمام مانشستر يونايتد الذي توج بطلا لها، ولم يسر موسمه الثاني بشكل جيد ليرحل بعد الخسارة من بايرن ميونيخ في دور المجموعات من دوري الأبطال.



وتولى تدريب لوزيرن السويسري لفترة قصيرة خلال الموسم الماضي، كما أنه تقدم بسيرته الذاتية لتدريب الكاميرون من ضمن 77 مدربا فعلوا الأمر ذاته في شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم اختيار كلارنس سيدورف.