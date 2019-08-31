بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات تجليس الأنبا هاني باخوم

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، صلوات تجليس وسيامة الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، ليصبح أسقفا على الكرسى الايبراشى ونائبا بطريركيا للطائفة الكاثوليكية بمصر، باسم الأنبا باخوم.



كان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد اعتمد، يونيو الماضى، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هانى نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشئون الإيبارشية البطريركية على كرسى كاباسا الفخرى، متخذا اسم الأنبا باخوم.



وذكرت الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة - فى بيان - أنه تم كذلك اعتماد الأب باسيليوس فوزى مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.



وولد الأب هانى نصيف واصف باخوم فى 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة أم الفادى بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.