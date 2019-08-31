أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بشن عملية عسكرية أحادية شمال سوريا، إذا لم تُحكم السيطرة على المنطقة الآمنة، المتفق على تشكيلها بين تركيا والولايات المتحدة.



وشهدت الفترة الماضية خلافا علنيا بين واشنطن وأنقرة حول خطط هذه المنطقة، حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية القوام الرئيسي لقوة تدعمها واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة. بينما تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة إرهابية.



وصرح أردوغان للصحفيين أثناء عودته من موسكو الخميس الماضي، بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة خطوة صحيحة نحو إنشاء منطقة آمنة "ونقل وحدات حماية الشعب من شرق نهر الفرات".



وقال أردوغان: إن تركيا لن تقبل تأجيل الخطة، ومقارنتها باتفاق سابق مع واشنطن لنقل مقاتلي وحدات حماية الشعب من مدينة منبج في شمالي سوريا، وكانت أنقرة قد اتهمت واشنطن بتأجيل هذه الخطة أيضا.

