أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تكساس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر تويتر، تعليقا على حادث إطلاق النار بولاي تكساس الأمريكية، إن النائب العام أطلعه للتو على تفاصيل الحادث، وان مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات إنفاذ القانون تعمل بشكل كامل.



وذكرت الشرطة وقناة تلفزيونية محلية أن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم مطلق رصاص، وأصيب نحو 21 شخصا في إطلاق نار بمدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت.



وأضافت "لا مسلح طليقا في الوقت الحالي. جميع الوكالات تحقق في تقارير عن مشتبه بهم محتملين".



كان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق أن الرئيس ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس.

