مواجهة المخالفات بصرامة شديدة.. الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق الضوابط على برامج التوك شو

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، تطبيق المعايير والضوابط على البرامج والشاشات.





وناقشت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.





وصرح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.





وكان وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 21 معيارًا بشأن ضوابط برامج التوك شو، أبرزها ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة بـ 3 فواصل إعلانية فقط، مدة الفاصل من 5 لـ 8 دقائق، وأن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء في نقاباتهم، فضلًا عن إخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة في البرامج.





وتتمثل الضوابط كما يلي.





1. أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره عضوين في نقاباتهما.

2. أن يكون رئيس التحرير مسئولًا عن ما يذاع وعليه مراجعته.

3. أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم.

4. أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة.

5. أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.

6. أن يجمع بين الخبراء والمسؤولين ولا يقتصر على طرف واحد، ولا تطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة.

7. التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها.

8. أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

9. أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.

10. ألا يترك الوقت للمذيع ويعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه.

11. أن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

12. أن يبرز مصادر معلوماته جيدا.

13. أن يكفل حق الرد.

14. أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

15. أن يراعي خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.

16. أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.

17. أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

18. أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة ومن هي.

19. ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة.

20. ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد من 5 لـ8 دقائق.