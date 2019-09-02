أخبار الفن | هنا الزاهد تسخر من خطيبها .. حيطة سد تحقق المليون الأول.. ورامي صبري ينشر صورة لـ عامر منيب

حفل تامر عاشور في سموحة.. 12 سبتمبر





حققت أغنية "حيطة سد" لأصالة نجاحا كبيرا جدا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، وقد كسرت حاجز المليون مشاهدة.



كنت غالي عليا أوي.. رامي صبري ينشر صورا لـ عامر منيب.. شاهد

نشر الفنان رامي صبري، صورة للفنان عامر منيب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".







نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.رغم كل الأزمات التي واجهت فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، إلا أن الفيلم حقق نسبة إيرادات جيدة حتى الان في دور العرض السينمائي.يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر، بنادي النصر لضباط القوات المسلحة بسموحة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.