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فن

أخبار الفن | هنا الزاهد تسخر من خطيبها .. حيطة سد تحقق المليون الأول.. ورامي صبري ينشر صورة لـ عامر منيب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
آيه عاطف
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

فضحتنا .. هنا الزاهد تسخر من خطيبها أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.

تعرف على إيرادات فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي
رغم كل الأزمات التي واجهت فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، إلا أن الفيلم حقق نسبة إيرادات جيدة حتى الان في دور العرض السينمائي.


حفل تامر عاشور في سموحة.. 12 سبتمبر
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر، بنادي النصر لضباط القوات المسلحة بسموحة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.

حققت أغنية "حيطة سد" لأصالة نجاحا كبيرا جدا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، وقد كسرت حاجز المليون مشاهدة.

نشر الفنان رامي صبري، صورة للفنان عامر منيب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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