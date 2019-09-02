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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري

فن

كنت غالي عليا أوي.. رامي صبري ينشر صورا لـ عامر منيب.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
رامى صبرى
رامى صبرى
القسم الميدانى
نشر الفنان رامي صبري، صورة للفنان عامر منيب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رامي صبري، على الصورة قائلا: "من أكتر الأشياء التي أثرت فيا يوم ما روحت.. كنت غالي عليا اوي.. وكنت دايما بشوفك اخويا الكبير علاقتي بيك علاقة أبدية.. ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:

الله يرحمة - انا بدعيله دايمان - انسان محترم الله يرحمه

ويذكر ان اخر اعمال الفنان رامى صبرى البوم " فارق معاك "و يضم ، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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