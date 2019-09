نظرك هيبقى 6 على 6.. أطعمة مهمة لصحة العين

غالبا ما يعتقد الناس أن فشل البصر، نتيجة حتمية للشيخوخة أو إجهاد العين..في الحقيقة ، يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من مخاطر مشاكل صحة العين وفقا لmedicalnewstoday



وجدت دراسة أمراض العين المرتبطة بالعمر (AREDS) ، التي نُشرت في عام 2001 ، أن بعض العناصر الغذائية - الزنك والنحاس وفيتامين C وفيتامين E وبيتا كاروتين - قد تقلل من خطر انخفاض صحة العين بالسن بنسبة 25 في المائة.



تم تحديث هذه الدراسة في عام 2013 لاختبار إصدارات مختلفة من الصيغة الأصلية. وشملت الاختلافات أحماض أوميغا 3 الدهنية ، زياكسانثين ، لوتين ، وبيتا كاروتين ؛ وجدت الدراسة أن مجموعات معينة قد تعمل بشكل أفضل من غيرها.



تتفق الدراسات الأخرى على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية (بما في ذلك حمض DHA) والنحاس واللوتين وزياكسانثين تعتبر حيوية لصحة العين.



وهناك 10 أطعمة غنية بالمواد الغذائية لتعزيز صحة العين.

السمك



العديد من الأسماك هي مصادر غنية لأحماض أوميغا 3 الدهنية.



تشمل الأسماك التي تحتوي اوميغا 3:



تونة

سمك السالمون

سمك السلمون المرقط

سمك الأسقمري البحري

السردين

الأنشوجة

سمك مملح



المكسرات والبقوليات

المكسرات غنية أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية. تحتوي المكسرات أيضًا على مستوى عالٍ من فيتامين E ، الذي يمكن أن يحمي العين من الأضرار المرتبطة بالعمر.



المكسرات والبقوليات المفيدة لصحة العين تشمل:



عين الجمل

جوز برازيلي

الكاجو

الفول السوداني

عدس

3. البذور

مثل المكسرات والبقوليات ، تحتوي البذور على نسبة عالية من أوميغا 3 وهي مصدر غني بفيتامين E.



تشمل البذور الغنية بأوميغا 3 ما يلي:



بذور الشيا

بذور الكتان

بذور القنب

4. ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات غنية بفيتامين C. تمامًا مثل فيتامين E ، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي توصي بها AOA لمكافحة تلف العين المرتبط بالعمر.



تشمل ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين C:



ليمون

برتقال

الجريب فروت





5. الخضار الورقية الخضراء

غنية باللوتين وزياكسانثين ، كما أنها مصدر جيد لفيتامين سي الصديق للعين.



الخضر الورقية المعروفة تشمل:



سبانخ

كرنب

الملفوف

6. الجزر

الجزر غني بفيتامين أ و البيتا كاروتين. بيتا كاروتين يعطي الجزر لونه البرتقالي.



فيتامين (أ) يلعب دورا أساسيا في الرؤية. وهو مكون من بروتين يسمى رودوبسين ، يساعد الشبكية على امتصاص الضوء.



البحوث حول دور بيتا كاروتين في الرؤية مختلطة ، على الرغم من أن الجسم يحتاج إلى هذا المغذيات لصنع فيتامين أ.



7. البطاطا الحلوة

مثل الجزر ، البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين. كما أنها مصدر جيد لفيتامين هـ المضاد للأكسدة.



8. لحم البقر

لحم البقر غني بالزنك ، والذي تم ربطه بصحة العين على المدى الطويل. يمكن أن يساعد الزنك في تأخير فقدان البصر المرتبط بالعمر والانحلال البقعي.



تحتوي العين نفسها على مستويات عالية من الزنك ، خاصة في شبكية العين ، والأنسجة الوعائية المحيطة بالشبكية.



اللحوم مثل صدر الدجاج ولحم الخنزير تحتوي أيضًا على الزنك ، ولكن بمستويات أقل من اللحم البقري.



9. البيض

البيض مصدر ممتاز للوتين وزياكسانثين ، مما يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر. البيض هي أيضا مصادر جيدة للفيتامينات C و E ، والزنك.



10. الماء

قد لا يكون من المفاجئ أن يكون السائل الضروري للحياة ضروريًا أيضًا لصحة العين.