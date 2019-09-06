برلماني عن إلغاء التوك توك: من الصعب سير الـ فان فى الشوارع الداخلية.. فيديو

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 90% من مشكلات التوك توك تكون في الشوارع الداخلية، مشيرا إلى أن التوك توك له أهمية كوسيلة مواصلات تكميلية.



وأضاف محمد فؤاد، في حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سيارات الميني فان سيصعب عليها السير داخل الشوارع الداخلية الضيقة التي كان يعمل بها مركبات التوك توك.



وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استبدال التوك توك بسيارات الفان، هل هو دعوة للسكان في الشوارع الداخلية بالمشي من أجل الرياضة، أم سيكون هناك تنظيم لهذه المسألة؟.