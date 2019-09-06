ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني عن إلغاء التوك توك: من الصعب سير الـ فان فى الشوارع الداخلية.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:13 م
مركبات التوك توك
مركبات التوك توك
عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 90% من مشكلات التوك توك تكون في الشوارع الداخلية، مشيرا إلى أن التوك توك له أهمية كوسيلة مواصلات تكميلية.

وأضاف محمد فؤاد، في حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سيارات الميني فان سيصعب عليها السير داخل الشوارع الداخلية الضيقة التي كان يعمل بها مركبات التوك توك.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استبدال التوك توك بسيارات الفان، هل هو دعوة للسكان في الشوارع الداخلية بالمشي من أجل الرياضة، أم سيكون هناك تنظيم لهذه المسألة؟.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من الباز على تعرض برلماني للخداع من قناة إخوانية.. فيديو

ترشيحاتنا

صفر بطولات.. ثنائي مرشحان يتنافسان على قيادة منتخب مصر

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

كان أعز صاحب ليا.. ابن فؤاد المهندس: والدي رقم 4 في الكوميديا بالعائلة.. فيديو

جمال الغندور لـ صدى البلد : حكم مصري يدير نهائي كأس مصر

بعد قرار إحلال التوك توك بها .. مواصفات وأسعار سيارة ميني فان في مصر

رسميا .. مرتضى منصور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور