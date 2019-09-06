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اقتصاد

أبرزها البنك الأهلي المصري.. سعر الدولار يتراجع 5 قروش في 6 بنوك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:29 م
سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
محمد صبيح
يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، حيث سجل انخفاضا جديدا خلال تعاملات الـ 48 ساعة الأخيرة من تعاملات البنوك ليفقد من رصيده نحو 5 قروش في سعر البيع والشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع لدى البنك الأهلي المصري 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه و16.55 جنيه للبيع مقابل 16.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر من 16.55جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع إلى 16.50 جنيه للشراء و 16.60 للبيع بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار في بنك البركة

تراجع سعر الدولار في بنك البركة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

تراجع سعر الدولار في البنك اليوناني من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

تراجع سعر الدولار في بنك المشرق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصري الخليجي

تراجع سعر الدولار في بنك المصري الخليكي من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ عام 2014.

خسر الدولار الأمريكي نحو 135 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا مستويات 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

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