4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، 8-9- 2019، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 698 جنيها للجرام مقابل 694 جنيها بالتعاملات الصباحية.



ووصل سعر الذهب عيار 24 الأغلى سعرا لـ نحو 798 جنيها، مقابل 794 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 598 جنيها مقابل 595 جنيها للجرام.



وسجلت أسعار الذهب من عيار 14 نحو 463 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5584 جنيها اليوم، أسعار الذهب للكيلو الواحد حوالي 799.6 ألف جنيه.



وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا أول أمس بنحو 11 جنيها للجرام، فقد الجرام 5 جنيهات أمس.