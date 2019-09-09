اخبار نادي الزمالك اليوم 9 - 9 - 2019.. رفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر ومرتضى منصور يكشف سر مكالمة الدرندلى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:





قالت الإعلامية أميرة جمال، إن مسئولي نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رفضوا طلب مسئولي النادي الأهلي بتأجيل مباراة السوبر المصري.













أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعادته الغامرة بعد تتويجه بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب.









قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن من أسباب حبها الشديد لنادي الزمالك وتشجيعها له وجود "شيكابالا" بالفريق.













كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقيه مكالمة من المهندس خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلى عقب الفوز بكأس مصر أمس .













قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تجهيز عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق؛ من أجل العودة لقيادة الجبهة اليسرى أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل.













سيطرت الفرحة على جماهير الزمالك بعد الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وحصد لقب كأس مصر للمرة ال27 في تاريخه وتألق الفريق ككل وخاصة شيكابالا وأشرف بن شرقي.





فرحة هستيرية وبكاء الأباتشى.. 7 مشاهد مثيرة فى ملحمة تتويج الزمالك بـ كأس مصر









توج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 في تاريخه، على حساب بيراميدز، بالمباراة النهائية من البطولة.





توج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 في تاريخه، على حساب بيراميدز، بالمباراة النهائية من البطولة.



