حقك تنظمي.. حملة مجانية لخدمات تنظيم الأسرة في قنا

واصلت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم إطلاقها بمدن "قوص، نقادة، قفط، قنا، نجع حمادى" كمرحلة أولى خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجارى، وتمكنت خلال اليوم الثاني للحملة من تقديم الخدمة الطبية لـ 6026 سيدة.



أوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ 4384 سيدة منهن 649 حالة جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة، شملت عمل سونار لـ 142 سيدة ومتابعة حمل لـ 228 حالة وإجراء كشف نساء لـ 204 سيدات وعمل فحوصات متنوعة لـ 205 سيدات أخريات، فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ 863 حالة.



وأكد الهجان أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية يتم تقديمها للمنتفعات مجانا.



وأوضح الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع ومن ثم توفير حياة كريمة لجميع أفراد الأسرة.

