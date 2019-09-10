تنفيذا لقرار رئيس الحكومة.. التنمية المحلية: تسهيل إجراءات ترخيص مركبات المينى فان.. قصر إنتاج مصانع التوك توك على التصدير فقط مع مراعاة الجانب الاجتماعى ودراسة توفير فرص عمل بديلة

التنمية المحلية:

التواصل مع جميع المحافظات لتسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان"

تعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء

التواصل مع المصانع المنتجة لـ التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان"

قصر إنتاج مصانع التوك توك على التصدير فقط

آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان

مراعاة الجانب الاجتماعى ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك

أكدت وزارة التنمية المحلية أنها بدأت فى التواصل مع جميع محافظات الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان" كسيارات أجرة، والبدء فى تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات، وذلك بديلًا عن مركبات "التوك توك".وقالت الوزارة إنها تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي.وأضافت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك، وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجارى معها لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك على التصدير فقط، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعى "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.وتسعى وزارة التنمية المحلية مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم، والاستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية والجهات المعنية سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.وأكدت أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب .ونوهت بأنه ستتم مراعاة الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه الوزارة، وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضحت أن الوزارة طلبت من المحافظات حصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك، وتحديد خطوط السير المقترحة، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها.وأشارت إلى أن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.