برلماني يرفض فكرة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للتعدى على الموظف أثناء تأدية عمله معقبًا: "لا أتفق إطلاق مع تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء".





وأضاف عفيفى كامل خلال تصريحات لـ"صدى البلد" قائلاً: "لماذا لا نرى أطباء بالمستشفيات الخاصة يتم التعدى عليهم ببساطة لأن كل الخدمات متوفرة للمرضى وهو ما تفتقده المستشفيات الحكومة، فلو تم تجهيزها على اكمل وجه لن نرى مواطن يعتدى على طبيب".





وتابع: "قبل التفكير فى تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء يجب الأخذ فى الاعتبار الحالة التى يكون عليها مرافق المريض من قلق تزداد عندما لا يجد الخدمة مناسبة".





واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.



