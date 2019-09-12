مواصفات وسعر آيفون 11 الجديد في السعودية

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، يوم الثلاثاء، في مؤتمرها السنوي للمطورين، عن أحدث إصدارات من هواتف آيفون الذكية، والتي شملت ثلاثة هواتف جديدة هما آيفون 11 - 11 iphone ، و آيفون 11 برو iphone11 pro و آيفون 11 برو ماكس "iphone11 pro max".



ومن المقرر أن يتوفر iPhone 11 بموديلات بثلاث سعات تخزينية مختلفة هما 64GB و128GB و256GB، وبخطوة غير معتادة تبيع الشركة هواتفها الجديدة بانخفاض في السعر بقيمة 50 دولارًا عن هواتفها السابقة عن الإطلاق، بحسب ما ذكرته شبكة "cnbc" الأمريكية.



سعر 11 iphone في السعودية



ويبدأ سعر هواتف "آبل" الجديدة، حيث يأتى آيفون 11 iphone بسعر يبدأ من 699 دولار امريكي ما يعادل 2622 ريال سعودى، و "iphone 11pro" بسعر يبدأ من 999 دولار أي ما يعادل 3747 ريال سعودى، وجاءت أسعار "iphone11 pro max" بسعر 1099 دولار أي ما يعادل 4122 ريال سعودى.



مواصفات 11 iphone



وجاءت أبرز التغييرات في هواتف آيفون 11 الجديدة في الكاميرا، حيث شمل الهاتف على 3 كاميرات خلفية، بعدسات جديدة واسعة من نوع "ألترا وايد" بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، بمجال رؤية 120 درجة لتنضم إلى لفئة الكاميرات الواسعة الزاوية والمقربة التي قدمتها آأبل" في الماضي.



ويأتى الهاتف بشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب المستخدمين بشكل يومي.



وتأتى البطارية بتحسينات كبيرة في الكفاءة عن الجيل السابق، يزيد عمر بطارية الهاتف آيفون 11 برو "ذو شاشة العرض 5.8 بوصة" بمعدل 4 ساعات عن هاتف "إكس إس" الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ويزيد عمر بطارية الهاتف آيفون 11 برو ماكس الأكبر حجما بمعدل 5 ساعات عن هاتف "إكس إس ماكس".



وكما يأتي الهاتف آيفون 11 بشاشة Liquid Retina بقياس 6.1 بوصة، والتي تتميز بدعم مجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.



وقامت بتحديث كاميرا "TrueDepth"، لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط صور أوضح بكاميرا السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية تعطي صورًا تبدو طبيعية أكثر، وتتيح تسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارًا في الثانية و120 إطارًا في الثانية.



وستكون الهواتف متاحًا للحجز المسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 13 سبتمبر عبر المتاجر الإلكترونية، وبالنسبة للأسواق ابتداءً من الجمعة الموافق 20 سبتمبر.