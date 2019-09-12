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اقتصاد

للشهر الثالث.. فاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية.. السكر والقمح في الصدارة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
القسم الاقتصادى
رصدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" تراجع أسعار الغذاء العالمية في أغسطس الماضي وللشهر الثالث على التوالي، متأثرة بما حققته أسعار السكر والقمح والذرة من تراجع في تلك الفترة.

وسجل متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، والمتخصص في قياس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر نحو 169.8 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع قراءة مُعدلة بالرفع عند 171.7 نقطة في يوليو السابق له.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 6.4 في أغسطس الماضي على أساس شهري، مدفوعا بتراجعات حادة في أسعار القمح والحبوب الخشنة الرئيسية وخاصة الذرة، بينما أرتفعت أسعار الأرز في المقابل، كما رصد مؤشر فاو انخفاض أسعار السكر أيضا بشكل ملحوظ في أغسطس الماضي، لينخفض مؤشرها بنحو 4% مقارنة مع الشهر السابق، وعزا مؤشر فاو القسم الأكبر في التراجع من شهر إلى آخر في الأسعار الدولية للسكر إلى ضعف الريال البرازيلي، مما يحفز على الأرجح صادرات السكر.

وفي المقابل لم تعوض هذه الانخفاضات ارتفاع مؤشرات أخرى، حيث زاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9%، بينما ارتفع مؤشرا اللحوم ومنتجات الألبان 0.5% لكل منهما.

وسجلت القراءة السابقة لشهر يوليو الماضي نحو 170.9 نقطة، وتتوقع المنظمة أن تكون إمدادات الحبوب أكثر وفرة في الفترة 2019-2020 مقارنة مع التوقعات السابقة.

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