لسماع المكالمات بينهما..قرار عاجل بشأن محاكمة قــ.اتل طليقته في المنوفية

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة وادي النطرون حكما بتأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته بمدينة السادات إلي جلسة الأحد 26 أبريل المقبل.

جاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

وذلك لحين الاطلاع علي المحادثات التليفونية أو الرسائل النصية أو محادثات على تطبيق "الواتس آب" التي تمت بين المتهم والمجني عليها على هاتفيهما قبل ارتكاب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بقتل عامل بقتل طليقته في الشارع.

وبالانتقال تبين اعتداء العامل علي طليقته أثناء تواجدها أمام المدرسة لاصطحاب أطفالها فإنهال عليها بسكين حتي الموت.

وتم ضبط المتهم وإحالته إلي المحاكمة الجنائية.