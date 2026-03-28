الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا للوقوف على حجم الأعمال

جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة بركة السبع ، تفقد خلالها المنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا على مساحة إجمالية 13 فدانا، وذلك  للوقوف على حجم الأعمال المنفذة والمعاينة على الطبيعة ومعوقات التنفيذ.

وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتسريع إجراءات التنفيذ وإستغلال المساحات المتبقية لضمان الانتهاء من المشروع وتحقيق أوجه الاستفادة القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية الوحدة المحلية بطوخ طنبشا والحملة الميكانيكية، لمتابعة انتظام سير العمل، موجهاً بحصر جميع المعدات والوقوف على مدى كفاءة تشغيلها والصيانة اللازمة بما يضمن تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وتضمنت الجولة، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بطوخ طنبشا للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وتفقد عدد من الأقسام والعيادات والصيدلية وغرف الرائدات الريفيات والمشورة الأسرية، واستفسر  عن  آلية العمل وتوزيع المهام بالوحدة وعدد الإداريين والأطقم الطبية والفنيين والأشعة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية.

وخلال تفقده لعيادة الأسنان وغرف التعقيم والسمعيات، اطلع المحافظ علي حجم المترددين وتلاحظ تزايد عدد أخصائيين الأسنان والصيدلة بالوحدة.

ووجه على الفور وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير بموقف  توزيع أخصائيين الصيدلة والأسنان علي مستوي المحافظة.

كما وجه المحافظ بتوفير كرسي أسنان جديد للوحدة خلال 48 ساعة من خلال المشاركة المجتمعية للارتقاء بمستوي الخدمات.

وخلال تفقده للمخزن وجه المحافظ بضرورة تكهين المعدات غير صالحة وحصر ما يمكن إعادة تدويره للاستفادة منه مرة أخري، موجها الشكر لمدير الإدارة الصحية لتواجده الميداني ومتابعة ألية العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ لشكوى سائقي خط طوخ طنبشا – بركة السبع، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتوفير موقع لإقامة موقف للسيارات ، وذلك بما يضمن تنظيم سير العمل والقضاء على المواقف العشوائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

فيما تفقد المحافظ أحد المجمعات الاستهلاكية التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، موجهاً بالتنسيق مع الشركة لرفع كفاءته وتطويره لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومنظم للمواطنين.

استمع محافظ المنوفية لشكوي أهالي طوخ طنبشا بشأن معوقات تشغيل خدمات الصرف الصحي، موجهاً بنزول لجنة من مركز معلومات شبكات المرافق غداً لفحص الشكوى علي الطبيعة وتصوير مسار الإنحدار لبدء توصيل الخدمة للأهالي .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية المنطقة اللوجيتسية

