جامعة المنوفية تستضيف جلسة تعريفية لهيئة فولبرايت Fulbright Program عن الدراسة الممولة بالكامل بالولايات المتحدة

أعلن رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة سوف تستضيف جلسة للتعريف ببرامج هيئة فولبرايت والمنح الدراسية الممولة بالكامل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

يأتي ذلك بحضور نخبة من المسؤولين والمتخصصين، من بينهم الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، والأستاذ أسر هاني، مساعد مدير البرامج، حيث سيتم استعراض آليات التقديم، وشروط القبول، وأهم الإرشادات لزيادة فرص الحصول على المنحة.

وسوف تقعد الجلسة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الرابع، مبنى إدارة الجامعة، يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026 الساعة 10:30 صباحًا (بدء التسجيل)

ووجه رئيس الجامعة الدعوة إلى الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس الراغبين في التعرف على فرص المنح الدولية الممولة بالكامل في الولايات المتحدة، والحصول على نصائح مباشرة من الخبراء، وتوسيع آفاقك الأكاديمية والمهنية.