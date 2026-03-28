أمام أطفالها .. المؤبد لزوج قـ.ـتل زوجته بعد تعذيبها في المنوفية

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة وادي النطرون بالسجن المؤبد لقاتل زوجته بمركز السادات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم الأشعث وعضوية المستشار ياسر عكاشه والمستشارين محمد مرعي ووائل مكرم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي شهر ديسمبر الماضي عندما تعدي زوج علي زوجته بالضرب المبرح حتي الموت واصطحب أطفاله إلي والدته قائلا لها “ انا قتلت مراتي ”.

وأكد محامي المجني عليها إبراهيم حمزة، أن القاتل ابراهيم عبدالونيس صابر والزوجه اسماء عبدالحميد خلف وتعدي الزوج علي زوجته بتعذيبها وحرقها وصعقها بالكهرباء حتي الموت.

وتابع أنه تم الحكم بالسجن المؤبد لقاتل الزوجة، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون توقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام ولكن جاءالقرار بالسجن المؤبد.

وأوضح أن المتهم قتل زوجته بعد تعذيبها أمام أطفالها وتركها واصطحب أطفالها إلي والدته قائلا لها “ انا قتلت مراتي ” وفر هاربا.

وتابع أن والدة المتهم أبلغت قوات الشرطة التي قامت بالقبض علي المتهم بعد هروبه.

وأوضح أن المتهم كان يتعاطي المواد المخدرة دائما وكان دائم التعدي علي زوجته.