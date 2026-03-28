الجلسة غدا .. ننشر أمر إحالة المتهم بقـ.تل فتاة الخصوص للمحاكمة

حددت محكمة استئناف طنطا، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ميرنا جميل، والمعروفة إعلاميا بـ "ضحية الغدر بالخصوص" على يد مبلط سيراميك، في يوم 29 مارس الجاري، حيث تخلص منها في الشارع بطعنات متفرقة بالجسم على إثر رفضها الارتباط به.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ك ن د"، 26 سنة، مبلط سيراميك، مقيم بالخصوص، قتل عمدا المجني عليها ميرنا جميل عبد التواب، مع سبق الإصرار والترصد وذلك في ريعان صباها، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، على إثر رفضها وأسرتها طلبه بخطبتها، فأربض وجه وأضمر في نفسه حريرته، فتفكر بروية وصمم على تحقيق النية وجلس يشاهد ضحيته، فطوعت له نفسه الأمارة ووضع مخطط شيطاني أعقبه تدبير إجرامي لمدة تربو على الـ 20 يوما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم راح يبحث طوال كل تلك المدة عن أداة جريمة، فاختمر في وجدانه تنفيذ جرمه "بسلاح أبيض سكين"، قام بشراءه من إحدى المحال، وأعده وصولا لمأربه، وقصد مسكنها متسلحا به خافيا إياه بين طيات ملابسه وتقفي أثرها وكمن لها، بأن جلس في انتظار قدومها على إحدي المقاهي، وما أن أبصرها مترجلة بقارعة الطريق حتي ركض خلفها وباغتها من أمامها، واستل سكينه شاهرا إياه غادرا بها، وسدد لها طعنة بصدرها، وأتبعها بخرى في بطنها، حتي أدرجها بدمائها، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحدث بالمجني عليه محمد معتز شكري أبو زيد، الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الوظيفية مدة لا تزيد عن 20 يوما، باستخدام تلك الأداة، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض ، بدون مسوغ قانوني.