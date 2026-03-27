محافظ القليوبية يوجه ببدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببدء التطبيق الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 28/3/2026 ولمدة شهر.



وأكد المحافظ ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المقررة، حيث تقرر غلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال أيام العطلات والأعياد الرسمية.

وأوضح المحافظ أن القرار استثنى بعض الأنشطة الحيوية، وهي الصيدليات، والمخابز، والسوبر ماركت، ومحال البقالة، ومحال الخضروات والفاكهة، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس الوحدة المحلية، بحيث تتولى كل لجنة اختصاصها في نطاقها الجغرافي.



وتختص تلك اللجان بمتابعة غلق المحال العامة وفقًا للمواعيد المقررة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كلٌ في نطاق اختصاصه.



وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ القرار، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم تطبيق الغرامات القانونية الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة بالمواعيد الجديدة.