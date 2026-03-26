استمرار جهود شركة مياه القليوبية لرفع تجمعات مياه الأمطار

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جهودها المكثفة على مدار ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع آثار موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد إبراهيم فودة، الذي وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، واستمرار العمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تجمعات للمياه.

وأكد "فودة" أن فرق الطوارئ انتشرت بكثافة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مدعومة بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة، خاصة في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية والأنفاق، لضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

وأضاف أن الشركة تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات، مع الدفع الفوري بالمعدات إلى مواقع تجمع المياه فور الإبلاغ، مشددًا على استمرار حالة الطوارئ القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية والانتهاء الكامل من رفع جميع تجمعات مياه الأمطار.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتعامل الفوري مع تداعيات الأمطار، بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الحياة اليومية.