ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد رمضان يحصد 5.47 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:39 م
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية إنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، 27 أغسطس الماضى 5 ملايين و478 ألف مشاهدة.

أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن احدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد رمضان يطرح أحدث أغانيه انت وأنا.. اليوم

سعد رمضان يطرح أنت وأنا عبر يوتيوب

في يوم واحد.. سعد رمضان يحصد 220 ألف مشاهدة بـ إنت وأنا

سعد رمضان يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

أغنية إنت وأنا لـ سعد رمضان تتجاوز الـ3 ملايبن مشاهدة.. فيديو

سعد رمضان يحصد 3.6 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

ترشيحاتنا

منتخب مصر يفوز على بلغاريا في مونديال ناشئات الطائرة

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. لماذا تخلى عنه إسماعيل ياسين

عاصفة رعدية تحرق 23 بقرة في لمح البصر .. شاهد ماذا حدث

بين الصخور .. العثور على جثة أحمد مجدي الغريق قرب ميناء دمياط

شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع بعد ولادة أماليا

أحمد مرتضى يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور