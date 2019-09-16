ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روبرت دوانى يظهر بشخصية ايرون مان فى فيلم مارفل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:54 م
روبرت داوني جونيور
روبرت داوني جونيور
أحمد إبراهيم
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Black Widow عن ظهور النجم العالمي روبرت داوني جونيور بشخصية "آيرون مان".

وكانت شخصية "آيرون مان" قد ودعت عالم مارفل عندما مات في الجزء الأخير من فيلم "Avengers: Endgame" بشكل مؤثر، ولكن من الواضح أن عشاق مارفل الذين لم يقتنعوا بخروج الشخصية من عالم مارفل استطاعوا التأثير على الشركة ليظهر مرة أخرى في الفيلم المشتق "Black Widow".

يذكر أن شخصية "الأرملة السوداء" هي العميلة السرية "ناتاشا رومانوف" التي ولدت عام 1928، وهي واحدة من شخصيات الأبطال الخارقين التي تحظى بشهرة كبيرة، وكان بداية ظهورها عام 2010 في فيلم "Iron Man 2"، وأعقبته بظهور آخر عام 2012 في فيلم "The Avengers"، وتوالى بعد ذلك ظهورها في أفلام شركة "مارفل" المختلفة لكن ليس في فيلم مستقل، إلى أن قررت شركة "مارفل" ظهورها في فيلم مستقل.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. إيهاب جلال مستمر.. المصري يوجه صدمة لـ اتحاد الكرة

سر طلاق فؤاد المهندس وشويكار.. ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور.. تعرف عليه

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

يفوز بجائزة عالمية.. المصري محمد البرلسي يكتشف آلية جديدة لـ علاج التشوهات الجينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد

شاهد .. لحظة منح الرئيس وسام الجمهورية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام السابقين