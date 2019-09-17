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حدث ليلا.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب المنتخب الجديد.. والهارب محمد على يهدد والده بالضرب بالحذاء.. والسعودية تعتبر استهداف أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
استهداف شركة أرامكو
استهداف شركة أرامكو السعودية
كتب- محمد الصاحى
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة الي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وذلك بسبب حضور محمود الخطيب احتفالية توقيع عقود حفل افضل لاعب في افريقيا، ولمزيد من التفاصيل "من هنا".

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي يعرض لأول مرة لـ المقاول محمد علي، وهو يوجه رسالة تهديدية لـ والده وجاء فيها: " رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني.. لو فى لينكات أو فى حاجة ابعتوهالى هيخافوا"، ولمزيد من التفاصيل "من هنا".

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

فجر احمد شوبير، نائب مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق،مفاجأة كبرى عن تولي حسام حسن مسئولية تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري خلال الفترة المقبلة، ولمزيد من التفاصيل "من هنا".

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

شاركت الفنانة فيفى عبده متابعيها عبر إنستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت في الصورة بإطلالة خليجية، على غير عادتها، حيث ارتدت قفطانا باللون البنفسجى، مطرز ، واضعة كوبا على رأسها ، وأمامها طاولة مستديرة ، ولمزيد من التاصيل "من هنا"

السعودية تعتبر هجوم أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

فجرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصادر بالكونجرس الأمريكي، أن مسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغ مشرعين بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الهجمات التي استهدفت منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" كهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولمزيد من التفاصيل "من هنا"

ترامب: اليساريون يفسدون علاقتنا بالسعودية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب بالكونجرس ذو الميول اليسارية يلحقون الأذى بالبلاد، ويفسدون علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، ولمزد من التفاصيل "من هنا".


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