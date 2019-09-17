حدث ليلا.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب المنتخب الجديد.. والهارب محمد على يهدد والده بالضرب بالحذاء.. والسعودية تعتبر استهداف أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر





محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو



وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة الي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وذلك بسبب حضور محمود الخطيب احتفالية توقيع عقود حفل افضل لاعب في افريقيا، ولمزيد من التفاصيل "من هنا"





السعودية تعتبر هجوم أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر



شاركت الفنانة فيفى عبده متابعيها عبر إنستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت في الصورة بإطلالة خليجية، على غير عادتها، حيث ارتدت قفطانا باللون البنفسجى، مطرز ، واضعة كوبا على رأسها ، وأمامها طاولة مستديرة ، ولمزيد من التاصيل "من هنا"





ترامب: اليساريون يفسدون علاقتنا بالسعودية



فجرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصادر بالكونجرس الأمريكي، أن مسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغ مشرعين بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الهجمات التي استهدفت منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" كهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولمزيد من التفاصيل " من هنا







قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب بالكونجرس ذو الميول اليسارية يلحقون الأذى بالبلاد، ويفسدون علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، ولمزد من التفاصيل "من هنا"

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار