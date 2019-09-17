شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 16, 2019

فجر احمد شوبير، نائب مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق،مفاجأة كبرى عن تولي حسام حسن مسئولية تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري خلال الفترة المقبلة.وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون، ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر".ومن جانبه أكد فرج عامر أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأنه سيوافق على رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب إذا استقر اتحاد الكرة على تعيينه.وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " مصلحة مصر أهم من سموحة رغم تضرره من رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة".وأضاف فرج عامر: " حتى الآن لم يتواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن والجميع بات ينتظر حسم هذا الملف في أقرب وقت".