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رياضة

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب
نور عادل
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، رسالة شديدة اللهجة الي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد وذلك بسبب حضور محمود الخطيب احتفالية توقيع عقود حفل افضل لاعب في افريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية ان احمد احمد يرى ان هناك أهلي فقط ولا يوجد زمالك، فهو يواصل دعوة محمود الخطيب، وانا لا اعترض او اتحدث عن مشكلة في ذلك".

و واصل:" لكنا عندما يتحدث عن الخطيب يقول انه لاعب كرة قدم، ولكن ما اقوله انه يوجد حسن شحاته ومصطفى عبده، لاعبين سابقين كبار لماذا لا يتم دعوتهم!".

واكمل:" اوجه رسالة الي احمد احمد كفاية استفزاز، فالاستفزاز زاد".

وكان الاتحاد الافريقي برئاسة احمد احمد قد وجه الدعوة الي محمود الخطيب، رئيس ادارة النادي الأهلي، من اجل حضور احتفالية توقيع عقود حفل الافضل في افريقيا في احد فنادق الغردقة والتي ستقام في مصر يوم 7 يناير المقبل.

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